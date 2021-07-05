Bloomberg anketi: Enflasyon beklentisi haziranda yıllık yüzde 16.9

Bloomberg HT enflasyona ilişkin beklenti anketini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor.

Bloomberg'in anketine göre ise; piyasanın haziran ayı enflasyon beklentisi yıllık bazda yüzde 16,9 oldu.

21 kurumun katıldığı ankette medyan tahmin Haziran ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 1,4, yıllık ise yüzde 16,9 artması yönünde.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 1,03; yıllık yüzde 16,47 olarak gerçekleşmesini öngördü.

En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Haziran ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2 artış göstermesini; yıllık bazda ise yüzde 17,5 olmasını bekliyor.