Bloomberg: AKP, Türkiye Varlık Fonu'nun bazı SPK kurallarından muaf tutulması için TBMM'ye tasarı sundu

T24 Dış haberler

AKP'nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) stratejik öneme sahip şirketlere yatırım yapmasının önü açılacak

Bloomberg'in haberinde tasarıya göre, TVF’ye, koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen stratejik öneme sahip özel şirketlerde satın alma yapmasını sağlayacak muafiyetler tanınacak

Tasarının, yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomiye vereceği zararı hafifletmek için üretildiği belirtildi.

Tasarıya göre AKP tarafından TBMM'ye sunulan tasarıya göre Türkiye Varlık Fonu, tasarının onaylanması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun alımlar ve birleşmeler konusundaki kurallarından muaf tutulacak.

Tasarı, Varlık Fonu'na hisseleri olmayan veya azınlık hissedarı olan şirketlere yatırım yapmak için daha fazla alan sunuyor.

AKP ve Ulusal Varlık Fonu, Bloomberg'in konu ile ilgili sorularına yanıt vermedi.