Bloomberg aday olmayacak



Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg kasım ayındaki ABD başkanlık seçimine bağımsız aday olarak katılmayacağını açıkladı. Bloomberg, adını taşıyan finans haberleri ajansı üzerinden yaptığı açıklamada, şimdiki adayların karşıtlarının kendisini ‘yurtseverlik görevi' olarak adaylığa zorladıklarını duyurdu.

Michael Bloomberg teklifleri derinlemesine değerlendirdiğini ve sadece seçilme imkanının bulunmayıp, aynı zamanda popülist işadamı Donald Trump ve katı muhafazakar Ted Cruz'un başkanlık şansını arttıracağı kanaatine vardığını belirtti.

Pragmacı siyasi kişiliğiyle tanınan ve silah yasasının sertleştirilmesinden yana çıkan Bloomberg 2001 yılında Demokrat Parti'den ayrılarak Cumhuriyetçilere katılmış, 2007 yılında da bağımsız olmuştu. Bloomberg daha önceki başkanlık seçimlerinde de adaylığını koymayı düşünmüştü.