Bloomberg: ABD'nin yeni Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürü Didem Nişancı olacak

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ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Hazine Bakanı olarak aday gösterdiği Janet Yellen'ın göreve gelmesi durumunda kendisine en yakın isimlerden birinin Türk asıllı Didem Nişancı olacağı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan 4 kaynağa göre Nişancı, Yellen'ın özel kalem müdürü olacak. Kaynaklar, Nişancı'nın Yellen'ın teklifini kabul ettiğini ifade etti.

Senato'nun Yellen'ın Biden'ın kabinesinde yer almasına izin vermesi durumunda Nişancı direkt olarak göreve başlayabilecek. Bakanların özel kalem müdürü pozisyonuna getirdiği isimlerin Senato'dan onay alması gerekmiyor.

Nişancı, dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından Bloomberg'in ana şirketi Bloomberg LP'de kamu politikası bölümü başkanı olarak görev yapıyor. Nişancı, 2018'de Bloomberg LP'ye geçmeden önce de Promontory Finansal Grup şirketinde çalışıyordu.

Nişancı, Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda da özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

Bloomberg, Biden'ın üst düzey ekonomi danışmanlarından Ben Harris'in de Hazine Bakanlığı'nda Yellen'ın üst düzey danışmanı olarak görev yapacağını aktardı.

Nişancı ve Harris, haberle ilgili sorulara yanıt vermedi.