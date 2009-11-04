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Dünya

Bloomberg 3. kez New York Belediye Başkanı

04 Kasım 2009 12:12

ABD'nin sayılı zenginlerinden New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in, belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak bu göreve 3. kez seçildiği bildirildi.
     Amerikan medyasının haberlerinde, yüzde 98'i sayılan oylara göre, New York'ta 3. kez belediye başkanı olmak için yarışan bağımsız aday Bloomberg'in oyların yüzde 51'ini aldığı, Demokrat rakibi William Thompson'a da yüzde 46 oranında oy çıktığı belirtildi.
     Bloomberg'in, belediye başkanlığı seçimleri için kişisel servetinden 90 milyon dolar civarında harcadığının tahmin edildiği açıklanmıştı.
     ABD'nin doğu eyaletlerinden Pennsylvania'nın York kentinde ise, tarihte ilk kez siyahi bir belediye başkanı seçildi. 1969 yılında siyah bir kadın ile beyaz bir polisin öldürülmesinin ardından patlak veren ırkçı isyana sahne olan kentte Demokratların siyahi kadın adayı Kim Bracey, Cumhuriyetçilerin adayı Wendell Banks'ı yenerek seçimi kazandı.
     Houston belediye başkanlığı seçimi ise, adayların hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kaldı.
     Bu arada dünkü seçimlerde bazı küçük referandumlar da yapıldı. Bu çerçevede Maine'de eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasa reddedildi. Ohio'da ise, Cleveland, Columbus, Cincinnati ve Toledo'da kumarhanelere izin veren öneri onaylandı.

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