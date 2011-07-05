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Blok, 'çatı partisi' kuruyor

Blok, seçimdeki başarısı sonrası, çatı partisi projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız verdi.

05 Temmuz 2011 03:00

T24- Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, seçimdeki başarısı sonrası, çatı partisi projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız verdi. Bugün Diyarakır'da yapılacak ilk grup toplantısı sonrası çatı için diğer partilere ve aydınlara çağrı yapılacak.




Hafta sonu Diyarbakır’da toplanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK), çatı çalışmalarını masaya yatırdı. Çatı partisinin altyapısının kurulması için beş kişilik bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, BDP İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel ile EMEP’in eski genel başkanı ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel yer alıyor.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bileşeni parti ve sivil toplum örgütleri çatı partisinde yer alma konusunda uzlaştı.

Blok dışında yer alan partilerin çatı partisine katılması için de görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak. Çatı partisinin ne şekilde işleyeceği konusunda ise henüz görüş birliği oluşmadı. Çatıya destek veren bütün partilerin kendisini feshetmesi yaklaşımının yanı sıra, her partinin kendi tüzelkişiliğini koruyarak bir çatı altında yer alması ve bu partilerin birlikte karar alarak siyaset yürütmesi görüşünü savunanlar da var.

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