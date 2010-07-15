-BLOG YAZARLIĞI GELİR VE KARİYER KAPISI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye'de sayıları 2,5 milyona, dünyada ise 130 milyona yaklaşan bloglar, yazarlarına paylaşım ve kendini ifade etme olanaklarının yanı sıra para kazanma ve kariyer imkanı da sunuyor. 1 milyonun üzerinde üyeye ve günlük 1,2 milyon tekil ziyaretçiye sahip blog platformu Blogcu.com'un bağlı olduğu Nokta Medya'nın Üst Yöneticisi (CEO) Tümay Asena, sıradan bir blog yazarının, iyi bir içeriğe sahipse ayda 200 dolara kadar gelir elde edebildiğini, mikrosite haline dönüşmüş blogların ise aylık reklam gelirinin 500 ile 1000 dolar arasında değiştiğini kaydetti. Asena, Türkiye'de blog yazarlığının en çok interneti aktif kullanan genç nüfus arasında yaygın olduğunu, yazarların yaklaşık yüzde 40'ının 20-30, yüzde 30'unun 10-20, yüzde 18'inin 30-40 yaş aralığında bulunduğunu belirterek, cinsiyet dağılımına bakıldığında ise erkek ağırlıklı bir tablo ile karşılaşıldığını, Blogcu.com üzerinde blog kullanıcılarının yüzde 72'sinin erkek, yüzde 28'inin kadınlardan oluştuğunu anlattı. Blog yazarlığının, internet üzerinde saygı gören bir unvan olduğu için bu konudan haberdar olan ve paylaşacak birşeyleri olan herkesin, mutlaka bir blog açıp neler olacağını görmek istediğini ancak birçoğunun bir süre sonra vazgeçtiğini söyleyen Asena, ''Blogcu.com üzerinde şu anda 1,2 milyondan fazla blog yaratılmış durumda. Son 2 ayda bloguna herhangi bir içerik eklemiş olan blogcu sayısı ise 200 bin civarında'' diye konuştu. Asena, blog konuları açısından değerlendirmesinde, yılbaşından bu yana Blogcu'da en çok yazı yazılan konuların sırasıyla sinema-TV, müzik, spor, teknoloji ve hobiler olduğunu, 2007–2009 döneminde özellikle yemek ve hobi kanalları ön plana çıkarken 2010 itibariyle bu eğilimin daha güncel konulara kaydığını belirterek, bunun yanında beyin sağlığı, Harry Potter ve arkadaşlarının resimleri, Morgan Freeman'ın tüm filmlerinin senaryoları gibi spesifik konularda da bloglar bulunduğuna işaret etti. Asena, bloglar üzerinden reklam ile para kazanabilmenin de mümkün olduğuna işaret ederek, bunun için kullanıcıların özgün, kaliteli ve sürekli güncellenen içerik ile bloglarına belirli bir ziyaretçi hacmi sağlaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, reklamverenlerin de son bir senedir, hem kurumsal bloglar hem de kampanyaları için bir iletişim mecrası olarak kullandıkları kampanya blogları oluşturmaya başladıklarını kaydeden Asena, bu bloglar sayesinde markaların, tüketici kitlesi ile daha samimi bir etkileşim kurabildiğini ve bloglar üzerinde oluşturdukları içeriklerin, ''Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş'' butonları gibi mekanizmalar sayesinde tüm sosyal medya mecralarında yer bulabildiğini anlattı.