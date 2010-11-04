-BLİX: İRAN NÜKLEER TEHDİT TEŞKİL ETMİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Kitlesel İmha Silahları Komisyonu Başkanı Hans Blix, İran'ın nükleer silahlanmasını bölgede bir tehdit teşkil ettiğini düşünmediğini söyleyerek, ''Ülkelerin güvenlik amaçlı nükleer silah bulundurmalı yasa dışı değildir'' dedi İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde düzenlenen ''Nükleer Silahsızlanma ve Nükleer Güç: Olasılıklar, Beklentiler'' Konferansı'nda konuşan Blix, İran'ın bölgede tehdit oluşturmasının olası bir savaş anlamına gelmediğini belirtti. İran'la ilk kez gerçekleşen diyaloğun ümit verici gelişme olduğunu ve kısa zamanda pazarlıklara başlanılması gerektiğini savunan Blix, barış uğruna yüzyıllardır binlerce insanın öldüğünü, en son Irak'ta yaşanan savaşta 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gelişen dünyada isteklerin de başkalaştığını belirten Blix, artık dünyanın askeri koruma düzeninden çıkmaya başladığını dile getirdi. Ülkelerin birtakım sorunları birlikte çalışarak çözmesi gerektiğini, soğuk savaş döneminin çok tehlikeli bir süreç olduğunu fakat bu dönemde bile süper güçlerin kendi aralarında bir anlaşmaya varabildiklerini kaydeden Blix, ''İran'ın nükleer silahlanmasını bölgede bir tehdit teşkil ettiğini düşünmüyorum. Ülkelerin güvenlik amaçlı nükleer silah bulundurmaları yasa dışı değildir'' diye konuştu. İsrail'in ve ABD, Rusya, Çin gibi süper güçlerin de nükleer silah bulundurduklarını, bunun nedeninin de toprak güvenliğini koruma amaçlı olduğunu öne süren Blix, ABD'nin ve Rusya'nın, İran'ın nükleer silahlanma konusundaki hassasiyetlerinin bir nedeninin de soğuk savaş sonrasında nükleer silahların tehlikesini ve zararını görmeleri olduğunu ileri sürdü. Silahsızlanma konusunda Obama hükümetinin de çabalarını takdirle karşıladığını söyleyen Blix, Avrupa Birliği'ni de Obama'nın çabalarından ötürü memnuniyet duyduğunu ifade etti.