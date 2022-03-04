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Dünya

Blinken: NATO bir savunma ittifakı ancak çatışma bize ulaşırsa buna da hazırız

"NATO topraklarının her bölümünü savunuruz”

04 Mart 2022 12:03

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, “NATO bir savunma ittifakı, çatışma aramıyoruz, ancak çatışma bize gelirse buna da hazırız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, gazetecilere yaptığı açıklamada NATO’nun Rusya saldırılarına karşı müttefiklerini koruyacağını söyledi.

Blinken “NATO bir savunma ittifakı, çatışma aramıyoruz. Ancak çatışma bize gelirse buna da hazırız ve NATO topraklarının her bölümünü savunuruz” dedi.

Blinken, Ukrayna’da nükleer santrale yönelik saldırı haberlerini aldıklarını belirterek “Bu, savaşın pervasızlığını ortaya koyuyor ve Rusya’nın bütün askerlerini çekip diplomasi çabalarına dahil olarak savaşın sonlandırılmasının öneminin altını çiziyor” dedi.

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