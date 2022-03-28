Blinken'la görüşmüştü; İsrail Başbakanı Bennett'in Covid testi pozitif çıktı

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Covid testi pozitif çıktı. Bennett, dün Kudüs’te ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’la görüşmüştü.

İsrail Başbakanlığı, üç doz Covid aşısı olan Başbakan Bennett’in testinin pozitif çıktığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bennett’in evden çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Bennett, testi pozitif çıkmadan saatler önce Hadera’da iki kişinin polis memurlarını vurarak öldürdüğü olay yerini ziyaret etmişti.

Bennett dün de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Kudüs’te görüşmüştü.