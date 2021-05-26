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Dünya

Blinken: Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inanıyoruz

26 Mayıs 2021 22:40

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını belirterek "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz" dedi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nde basın açıklaması yaptı.

Mısır'ın, Gazze'de savaşın son bulmasına katkıda bulunan 'gerçek ve etkili' bir ortak olduğunu kaydeden Blinken, Mısır'la ortak çalışmalarının olumlu neticeler getirdiğini belirtti.

Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını ifade ederek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Mısır'da Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile gerçekleştirdiği resmi temasların ardından Blinken, çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Amman'a gitti.

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