Blinken, Biden'ın Putin'le ilgili "İktidarda kalamaz" sözlerine açıklık getirdi: Rejim değişikliği stratejimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında “Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz” sözlerine açıklık getirdi. Blinken, ABD’nin Rusya’da rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kudüs ziyareti sırasında Biden’ın dün Polonya’da tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

Blinken, “Bence Başkan Biden, Beyaz Saray dün gayet basitçe açıkladı. Başkan Putin, savaş başlatma, Ukrayna’ya ya da herhangi birine saldırmak konusunda güçlendirilemez”

Blinken şöyle devam etti: “Bildiğiniz, daha önce söylediğimiz gibi Rusya’da ya da herhangi bir yerde rejim değişimi stratejimiz yok” dedi.

Beyaz Saray da açıklama yapmıştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için söylediği "Bu adam yönetimde kalamaz" şeklindeki sözlerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam yönetimde kalamaz." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

Açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." ifadeleri yer aldı.