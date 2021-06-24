Blink-182 vokali Mark Hoppus, kanser olduğunu duyurdu

Pop-punk grubu Blink-182'nin basçısı ve vokalisti Mark Hoppus, Twitter'dan yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurdu.

Üç aydır kemoterapi gördüğünü ve tedavisinin aylarca süreceğini söyleyen sanatçı, "Bu berbat ve korkuyorum ve aynı zamanda beni bu durumdan kurtaran inanılmaz doktorlar, ailem ve arkadaşlarımla kutsanmış durumdayım" dedi.

1999'da hit şarkılar içeren pop-punk albümü Enema of the State'i çıkaran Blink-182, o zamandan beri sevenleriyle beş albüm paylaştı ve bunların hepsi ABD müzik sıralamalarında ilk üçe girdi.

Grup arkadaşları Hoppus'a desteklerini dile getirdi. Grubun eski üyelerinden Tom DeLonge "O güçlü ve bu zor engeli sonuna kadar açık yürekle aşan bir süper insan" dedi.