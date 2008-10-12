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Spor

Blazevic: Türkiye haketti

12 Ekim 2008 03:00


Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Blazevic de Türkiye'nin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Blazevic, Bosna-Hersek'in en büyük sorununun savunmasında olduğunu ifade ederek, ''Türkiye kendi uluslararası tecrübelerini sahaya yansıttı ve neticeyi aldı. Savunmamız, yüksek toplara hakim olamadı. Yüksek toplarda başarılı olabilseydik, belki netice böyle olmazdı. Türkiye bileğinin hakkıyla bu maçı kazanmıştır'' diye konuştu.

Blazevic, grupta hangi takımları favori gördüğü ile ilgili bir soruyu da ''İspanya en büyük favori. Türkiye daha sonra gelmektedir. Ama Bosna-Hersek'i de çabuk unutmayın'' diye yanıt verdi.

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