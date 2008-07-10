Blatter'in sözleşme isyanı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Blatter, kulüpler ve oyuncular arasındaki uzun süreli sözleşmeleri ''modern köleliğe'' benzetirken, ''Bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyoruz'' dedi.

Blatter, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, dünyada birçok kulubün, oyuncuları uzun süreli sözleşmelerle kendilerine bağlayıp, başka kulüplere gitmelerinin yolunu kesmeye çalıştıklarını savundu.

''Oyuncuların transfer edilip, satın alındığı futbolda modern kölelik hakim'' diyen Blatter, FIFA'nın, bu uygulamanın önüne geçmek için çalışmalar yaptığını bildirdi.

Blatter, bu kapsamda sezon boyunca kulüp maçlarının yüzde 10'undan azında oynayan futbolcuların sözleşmelerinin vaktinden önce feshine olanak sağlayan, statü ve transferlere ilişkin yeni düzenlemelere değindi.

FIFA Başkanı, söz konusu düzenlemeler ile yaşı ilerleyen oyunculara, kulüplerine tazminat ödemeleri kaydıyla, mevcut sözleşmelerini 2-3 yıl sonra fesh etme fırsatı verileceğini ifade etti.

Manchester United'ın Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun, Real Madrid'e gitmek istemesine rağmen kulübünün bunu engellemeye çalışmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Blatter, ''İngiltere kulübü Ronaldo'nun gitmesine izin vermeli. Bir oyuncu, başka bir kulüpte oynamak istiyorsa buna bir çözüm bulunmalı. Mutlu olmadığı bir kulüpte oynamasının, ne oyuncu ne de kulüp için bir faydası vardır'' diyerek sözlerini tamamladı. (Spor Servisi)