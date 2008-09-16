Blatter'in 2010 endişesi yok!



2010 Dünya Kupası Finalleri'ne ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika'da temaslarını sürdüren Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, çalışmalardan dolayı memnun olduğunu söyledi.



Güney Afrika'nın 2010 Dünya Kupası Finalleri'ne sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapıp yapmayacağı tartışılırken, FIFA Başkanı Sepp Blatter, çalışmaları yerinde takip etmek için ülkeye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. İlk olarak Cape Town 2010 Dünya Kupası Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Sepp Blatter, çalışmaların 'çok etkileyici' olduğunu söyledi. Blatter, stadyumu FIFA Genel Sekreteri Jarome Valcke, Cape Town Belediye Başkanı Helen Zille ve eski devlet başkanı Frederic de Klerk'le birlikte

gezdi.



Bu arada, geçtiğimiz yıl birçok kez yapımı ertelenen, çalışmalarda sıkıntı yaşanan ve turnuvada grup maçlarının yanı sıra yarı final maçına da ev sahipliği yapması beklenen 68 bin seyirci kapasiteli Yeşil Nokta Stadyumu'ndaki çalışmalara da değinen Blatter, şu anda her şeyin yolunda olduğunu ve toplam 10 stadyumunda zamanında bitirilerek finallere hazır hale getirileceğini söyledi.



Blatter, Güney Afrika'daki temaslarını Johannesburg Kenti'ne yapacağı ziyaretle sürdürecek. Blatter burada ülkenin eski başkanlarından Nelson Mandela'yla görüşecek. Blatter daha sonra ise 2010 Dünya Kupası Finalleri'nin açılış ve kapanış maçlarına ev sahipliği yapacak olan, Johannesburg'un dışındaki Soweto'da bulunan 94 bin seyirci kapasiteli Futbol Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.



Bu arada, Sepp Blatter'in ziyaretiyle birlikte uluslararası basında çıkan haberlerde, Güney Afrika'da önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerin ülkede tansiyonu yükselteceği ve bununda ülkenin Dünya Kupası hazırlıklarına olumsuz yansıyacağı iddia ediliyor.



