Blatter'den uyarı geldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden kulüplerin sahiplerinin çoğunun yabancı olduğunu hatırlatarak, "Bunda yanlış giden bir şeyler var" dedi.





Blatter, dün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere kulüplerindeki yabancı sahipliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



Premier Lig'de Chelsea, Manchester United, Liverpool, Aston Villa, Portsmouth, Manchester City ve Fulham kulüplerinin patronlarının yabancı olduğunu hatırlatan FIFA Başkanı, "Burada yanlış giden bir şeyler var" diye konuştu.



Konuya ilişkin henüz bir çare bulamadığını belirten Blatter, "Sadece Amerikalı yatırımcılar gelmiyor ki. Araplar da geliyor. Tayland'dan gelenini bile gördük. Gömlek satar gibi kulüp satıyorsunuz" dedi.

