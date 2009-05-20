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Spor

Blatter: WADA ile sorun yok

20 Mayıs 2009 20:43


FIFA Başkanı Sepp Blatter, futbolculara uygulanacak doping testleriyle ilgili olarak, Dünya Anti Doping Ajansı ile anlaşmazlık olmadığını söyledi.


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, doping testlerini tümüyle onaylamamalarına karşın, Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) Başkanı John Fahey ile herhangi bir anlaşmazlığının bulunmadığını söyledi.

FIFA Başkanı Blatter, bazı basın organlarında yer alan, WADA Başkanı Fahey ile kavgalı olduklarına ilişkin haberlere cevaben, ''Futbolculara uygulanacak olan doping testlerinde tam anlamıyla mutabık olmasak da aramızda bir anlaşmazlık yok'' dedi.

Söz konusu haberlerin çıkması üzerine, Fahey ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Blatter, ''Aramızda kişisel bir anlaşmazlık yok. Dopingle mücadele için alınacak önlemler konusunda temelde anlaştık. FIFA, Dünya Anti-Doping Kodu'nu kabul ediyor. Sadece takım sporlarına ilişkin bazı noktalarda takıldık, sadece bu'' açıklamasını yaptı.

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