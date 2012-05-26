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Spor

Blatter: Seri penaltı atışları futbolun ruhuna aykırı

Blatter, futbol uzmanlarından berabere biten eleme maçlarında penaltı atışına alternatif olabilecek bir yöntem bulmalarını istedi

26 Mayıs 2012 16:31

Seri penaltı atışlarının futbolun ruhuna aykırı olduğunu söyleyen FIFA Başkanı Sepp Blatter, futbol uzmanlarından penaltılara alternatif bir yöntem bulmasını istedi.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, futbol uzmanlarından berabere biten eleme maçlarında penaltı atışına alternatif olabilecek bir yöntem bulmalarını istedi.

Blatter, "Bir maçın sonucunun, seri penaltı atışları ile belirlenmesi, futbol ruhuna aykırıdır” dedi.

62. FIFA Kongresi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.

Kongrede konuşma yapan FIFA Başkanı Blatter’dan çarpıcı bir öneri geldi.

Blatter, futbol uzmanlarından berabere biten eleme maçlarında penaltı atışına alternatif olabilecek bir yöntem bulmalarını istedi.

Blatter şöyle konuştu:

“Futbol bir eğlence, duygu ve tutku işi. Fakat dramatik olabilir. Hatta oyunun sonucu penaltılarla belirlendiğinde trajik bile olabilir. Futbolda teke tek kalınması, oyunun doğasına aykırı. Futbol takım oyunudur, teke tek bir oyun değil.”

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in üstün oynamasına rağmen Chelsea'ye penaltılarla boyun eğerek şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan Baltter, futbol kurallarını belirleyen ve başında Franz Beckenbauer'in bulunduğu kurulu bu konuda görevlendirdiğini de kaydetti.

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