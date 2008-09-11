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Spor

Blatter sahaya iniyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, 2010 Dünya Kupası hazırlıklarını, ev sahibi ülke Güney Afrika'da, yerinde inceleyecek.

11 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, 2010 Dünya Kupası hazırlıklarını, ev sahibi ülke Güney Afrika'da, yerinde inceleyecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Blatter'ın, 14-17 Eylül tarihleri arasında, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası ile 2010 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak Güney Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirip, organizasyon hazırlıklarını yerinde göreceği belirtildi.

Blatter'ın, ziyaret kapsamında, başkent Cape Town'da yeni inşa edilen Greenpoint Stadı ile Johannesburg'daki "Ellis Park" ve "Soccer City" statlarının da aralarında bulunduğu bazı spor tesislerini gezeceği ifade edildi.

FIFA Başkanının, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Thabo Mbeki, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Başkanı Jacob Zuma ve bazı devlet yetkilileriyle de görüşeceği bildirildi.

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