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Spor

BLATTER: FUTBOLDA YOLSUZLUK HOŞGÖRÜLMEYECEK RİO DE JANEİRO (A.A)

28 Temmuz 2011 14:30

-BLATTER: FUTBOLDA YOLSUZLUK HOŞGÖRÜLMEYECEK RİO DE JANEİRO (A.A) - 28.07.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, futbolda yolsuzluğa hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi. Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde bulunan Blatter, düzenlediği basın toplantısında, ''FIFA'nın hem saha içinde, hem saha dışında yolsuzluğa sıfır tolerans göstereceğini'' ifade etti.  Bu kuralın herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Blatter, sadece yolsuzlukla değil, doping ve ırk ayrımcılığıyla da mücadele ettiklerini belirtti.  Blatter, Muhammed Bin Hammam'a verilen ceza hakkında yorum yapamayacağını çünkü kararın FIFA Etik Komitesine ait olduğunu söyledi.  Eski Asya Konfederasyonu Başkanı Katarlı Bin Hammam, FIFA'nın geçen ay yapılan başkanlık seçiminde yeniden başkan olan Sepp Blatter'ın karşısına rakip olarak çıkmış, rüşvet verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Bin Hammam adaylıktan çekilmişti. -KALE ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ- Blatter, FIFA'nın hakemlere kararlarında yardımcı olması amacıyla yürürlüğe sokulması planlanan kale çizgisine kamera konulması konusundaki kararın gelecek yıl alınacağını söyledi.  Sepp Blatter, gerekli görülmesi halinde 2012'nin mart ayında kararın alınacağını ve sistemin 2014 Dünya Kupası'nda uygulanmasının mümkün olduğunu belirtti. Daha önce futbolda teknolojiden faydalanılmasına karşı olduğunu söyleyen Blatter özellikle 2010 Dünya Kupası'ndaki bariz hakem hatalarının ardından bu fikrinden vazgeçmişti.  Blatter, FIFA'nın ayrıca sahada fazladan 2 hakem bulundurulması konusunu da görüştüklerini kaydetti.

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