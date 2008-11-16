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Spor

Blatter eşinden ayrıldı!

FIFA Başkanı İsviçreli 72 yaşındaki Sepp Blatter 30 yıllık arkadaşı Ilona Baguska'dan ayrıldı.

16 Kasım 2008 02:00


FIFA Başkanı İsviçreli 72 yaşındaki Sepp Blatter 30 yıllık arkadaşı Ilona Baguska'dan ayrıldı.

Kendisinden 30 yaş küçük 41 yaşındaki Ilona Baguska'dan ayrılan Blatter yaptığı basın toplantısında 30 yıllık arkadaşı Ilona Baguska'dan ayrıldığını söylerken kendisine de bugüne kadar birlikte geçirdikleri güzel günler için teşekkür etti.

Başından üç evlilik geçen Blatter'in artık bundan sonra herhangi bir bayanla beraber olmasının çok zor olduğunu da ifade etti. Gazetecilerin bu ayrılığın sebebini sorması üzerine Blatter bu konuda bir açıklamada bulunmadı.




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