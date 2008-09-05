'Blatter bir köle'

Maradaona, FIFA Başkanı Sepp Blatter’e köle diyerek futbol dünyasının gündemine oturdu.





Arjantin ve İspanyol tenisçiler arasında oynanan maçta konuşan Maradona, “O bize hizmet için var. O bizim kölemiz, çünkü biz onsuz futbol oynayabiliriz ama o bizsiz bir hiç” dedi.



Futbol dünyasında dönen milyon dolarlık transferleri değerlendiren Arjantin’in 10 numarası söyle konuştu: “Bence bu muhteşem bir şey. Keşke ben futbol oynarken de böyle şeyler olsaydı”



Arjantin’in parlayan genç yetenekleri Sergio Agüero ve Lionel Messi’yi de değerlendiren Maradona, “Agüero’nun Messi düzeyine gelmesi için zaman gerekli. Leo tam bir fenomen” dedi.

