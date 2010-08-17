Blair'in 'kan parasını' istemiyoruz

T24 - İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in yakın çevresi, Blair’in anılarını topladığı kitaptan elde edilecek parayı bir hayır kurumuna bağışlama kararının imajını ve ününü kurtarma çabası olduğunu söyledi.

Blair, “A Journey” (Bir Yolculuk) isimli kitabı için elde ettiği 4.6 milyon sterlini ve kitabın dünya genelindeki satışlarından elde edilen geliri İngiliz Kraliyet Lejyonu’na vaereceğini açıkladı.

Kitabın toplam gelirinin 5 milyon sterlinden daha fazla olması ve kurumun tarihinde bugüne kadarki en büyük bağış olacağı belirtiliyor. Ancak eski bakanlar Blair’in bu kararının 2007’de Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra alt üst olan ününü düzeltmek amacıyla alındığını belirtiyor. Blair, Irak savaşı soruşturmasının yanı sıra hakkında çıkan yolsuzluk haberleriyle de son dönemde olumsuz bir imaj çizmişti.

Times’a konuşan isimler Blair’in daha kitabı yazmadan kazancını orduya bağışlama kararı aldığını, dün gece yapılan kazancın hayır kuruluğuna bağışlanacağı yönündeki açıklamanın sürpriz olduğunu söyledi. Bazıları ise Blair’in bu açıklamayla hem kitabının hem de kendisinin reklamını yaptığını iddia ediyor.



"Kan parası"

Hatta Blair’i Irak Savaşı’yla ilgili olarak en sert dille eleştiren isimler bu bağışı savaşta hayatını kaybedenlere önerilen bir “kan parası” olarak görüyor. Ancak bazı üst düzey siyasetçiler yaralı askerlerin tedavisi için oluşturulan bu fon dolayısıyla Blair’in cömertliğini takdir etti.

Blair’in başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 15 milyon sterlinden fazla bir servet oluşturduğu söyleniyor. Eski bir bakan, “Başbakan olmaktan kar ettiği iddiaları Blair’e zarar verdi. Belli ki kendisi şöhretini düzeltmek istiyor. İngiliz Lejyonu Irak ve Afganistan’daki kayıplar dolayısıyla parayı almayı hak ediyor” dedi.

Protestocuların önümüzdeki ay kitabın piyasaya çıktığı dönemde gösteriler düzenlemeleri bekleniyor. Eski bakanlar ise kitabın gelirinin askerlere bağışlanmasının bu durumu önleyebileceğine inanıyor.







Askerlerimizin fedakarlıkların nişanı

Blair bağış kararını vermeden önce Savunma Bakanlığı dahil birçok kurumla müzakereler yaptı. Blair’in sözcüsü, eski Başbakan’ın parayı Silahlı Kuvvetler’e “Askerlerin halkımız ve dünya için yaptığı büyük fedakarlıkların bir nişanı olarak vermek istediğini" belirtti.

Irak Savaşı’nı eleştiren isimlerden biri olan İşçi Partisi başkan adayı Ed Miliband, dün gece kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. “Silahlı Kuvvetleri elimizden gelen her şekilde desteklemeliyiz. Tony Blair’in de kitap satışlarıyla ilgili kararında bunu benimsemesine memnun oldum” dedi. Times’a konuşan başka siyasetçiler de Blair’in kararına destek verdi.







Aileler de eleştirdi

Ancak hayatını kaybeden askerlerin aileleri aynı kanıda değil. Örneğin oğlu Irak’ta hayatını kaybeden bir baba, Peter Brierley, ödülü “kan parası” olarak nitelendirdi. Bağışın gideceği yer olan İngiliz Kraliyet Lejyonu bile bağışı eleştirdi.

Lejyonun Derbyshire’daki kolunun başkanı Stuart Allen, “O savaşa daha en baştan girmememiz gerektiğini düşünüyordum. Şimdi de Blair’in bu kararı vicdan azabından alıp almadığını düşünüyorum. Ancak eğer bu topluma borcunu parayla ödeyebileceğini düşünüyorsa, o zaman kabul ederiz” dedi.

Bu arada Blair’in Connaught’taki evi üzerinde 3.5 milyon sterlinlik bir ipotek olduğunu ve Blair’in ev ipotek ettirirken kitaptan elde edeceği geliri karşılık gösterdiği öğrenildi. Konuyla ilgili bir yetkili, “Blair ipotek bedelini ödemeden bağış falan yapamaz” dedi.

