-BLAIR'E ''ÖZGÜRLÜK MADALYASI'' PENSİLVANYA (A.A) - 14.09.2010 - İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, barışa katkılarından dolayı ABD'de ''özgürlük madalyasına'' layık görüldü. Ödülün Blair'e eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Ulusal Anayasa Merkezi adlı kuruluşunca verildiği bildirildi. Kuruluştan yapılan açıklamada, 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair'in Kuzey İrlanda ve Kosova'daki çalışmaları ile Ortadoğu Dörtlüsü temsilcisi olarak barış için devam ettirdiğini çabaları için seçildiği belirtildi. Söz konusu ödüle, daha önce, dağılan SSCB'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, BM'nin eski genel sekreterlerinden Kofi Annan gibi isimler layık görülmüştü. Amerikan anayasasının 200. yılı dolayısıyla 1988'de kurulunan merkezin ödülü, barış yararına çaba harcayan kişilere veriliyor.