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Dünya

BLAIR'DAN RADİKAL İSLAM UYARISI WASHINGTON (A.A)

05 Eylül 2010 22:05

-BLAIR'DAN RADİKAL İSLAM UYARISI WASHINGTON (A.A) - 05.09.2010 - İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, radikal İslamcılığın köklerinin sanıldığından çok daha derin olduğunu söyledi. Amerikan ABC televizyon kanalına mülakat veren Blair, ''Radikal İslamcılık devrimci komünizme çok benziyor. Bu onun dini ve kültürel benzeri. Kökleri çok derin, yayıldığı yer çok uzun ve İslam'ı yorumlaması sanıldığından çok daha derin'' ifadesini kullandı.  Blair, piyasaya yeni çıkan kitabını tanıtmaya yönelik mülakatında ''Hareket, aslında aşırıcılığı reddeden ama bir anlamda da beraberindeki retoriğin bir kısmını onaylayan bir kamuoyunun belli belirsiz sınırına da hitap ediyor'' dedi.  11 Eylül saldırıları sırasında olayın çapını tam olarak anlayamadığını belirten Blair, ''Bu saldırıları düzenleyip 3 bin kişiyi öldürenler yapabilselerdi 30 bin hatta 300 bin kişiyi de öldürebilirlerdi'' diye konuştu.

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