Blair öğretmen oldu

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, ABD'deki Yale Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Blair, geçen yıl başbakanlığı bıraktıktan sonra, konuşma ve konferanslardan ayda 2.4 milyon YTL para kazanıyordu.



İlk dersini seminer biçiminde veren Blair'in konu başlığı olarak da "İnanç ve Küreselleşme"yi seçtiği belirtildi. Dini inancın bazı kişilerce zararlı biçimde kullanıldığını belirten Blair, modern dünyada dini inançla başarılacak pek çok güzel şey de bulunduğunu anlattı.



Hiçbir zaman parlak bir öğrenci olmadı



"Samimiyetlme inanıyorum ki inanç ve küreselleşme, 21. yüzyılın en belirleyici unsurlarıdır" diyen Blair, Yale Üniversitesi yayın organı Yale Daily News'e verdiği demeçte de bir öğretim görevlisi olarak üniversitede bulunmanın kendisini heyecanlandırdığını, ilk günü biraz gergin geçirdiğini itiraf etti. Hiçbir zaman parlak öğrenci olmadığını belirten Blair, Yale'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Öğrencilerden yoğun talep



Yale yönetimi ise Blair'in verdiği derse katılmak için çok sayıda öğrenciden başvuru aldıklarını açıkladı. Üniversite Rektörü Richard Levin, öğrencilerinin Blair'in ders vermesini heyecan verici bulduğunun anlaşıldığını söyledi. Levin, Irak Savaşı karşıtı olan öğrencilerin ise Blair'in kampüse gelmesine öfkelendiğini kaydetti.



Hem maaş alıyor hem de vakfı para kazanıyor



Bu arada, üniversite sözcüsü Helaine Klasky, verdiği dersler karşılığında Yale'in, Blair'e para ödemesinin yanı sıra Tony Blair Vakfına 200 bin dolar aktardığını da ifade etti. Tony Blair, Yale Üniversitesinin dışında, bir uluslararası banka ve bir sigorta şirketine danışmanlık yapıyor.



Blair'in başbakanlık görevini bırakmasından sonra üstlendiği görevler arasında BM'nin Ortadoğu özel temsilciliği de bulunuyor. Blair, iklim değişikliğine ve Afrika'daki fakirliğe karşı yürütülen kampanyalarda da aktif görev yapıyor.



'Konuşarak' ayda 2.4 milyon YTL kazanıyordu



Geçen yıl çıkan haberler göre Blair, emekli olduktan akşam davetlerinde ve konferanslarda yaptığı konuşmalardan ayda 1 milyon sterlin (Yaklaşık 2.4 milyon YTL) kazanıyordu. Eski Başbakan Blair’in emekli olduğu dönemde, her ay 5 konuşma yaptığı ve konuşma başına 200 bin sterlin aldığı belirtiliyor. Blair Ortadoğu Barış Elçiliği görevini ise para almadan yürütüyor. Eski Başbakan'ın yalnızca Kudüs’teki Colony Oteli’nde bulunan bürosu ile uçak seyahatleri gibi masrafları, ABD, AB, BM ve Rusya dörtlüsü tarafından karşılanıyor.



Blair, Random House Yayınevi ile İngiltere Başbakanlık Konutu Downing Sokağı 10 Numara’daki anılarını yazmak için, geçen yıl 5 milyon sterline anlaşmıştı. Ancak Blair’in anıları gelecek sene yayımlanacak.



Geçen yıl Katolik olmuştu



Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, geçen yıl Katolik mezhebine geçmişti. Blair’in eşi Cherie Blair, Katolik, çocukları da Katolik olarak yetiştirildi. Önceden Anglikan Kilisesi'ne bağlı olan Blair, tartışma yaratmamak için başbakan olduğu dönemde Katolikliğe geçmemişti. (Tempo24)

