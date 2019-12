-Blair, Murdoch'ın çocuğunun vaftiz babası çıktı LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in, medya patronu Rupert Murdoch'ın çocuklarından birinin vaftiz babası olduğu ortaya çıktı. Rupert Murdoch'ın üçüncü ve şimdiki eşi Wendi, moda dergisi Vogue'da yayımlanan röportajında, Tony Blair'in geçen yıl her iki kızlarına da yapılan vaftiz törenine katıldığını ve 9 yaşındaki kızı Grace'in vaftiz babası olduğunu söyledi. Wendi Murdoch röportajda ayrıca, Blair'in Rupert Murdoch'ın "en yakın arkadaşlarından biri olduğunu" kaydetti. Hollywood yıldızları Nicole Kidman ile Hugh Jackman'ın, Rupert ve Wendi Murdoch çiftinin kızlarının vaftiz annesi ve babası oldukları bilgisi basında yer almıştı. Avustralya doğumlu 80 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch, son dönemde İngiltere'nin gündeminde sık sık yer alıyor. Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" şirketine bağlı ve İngiltere'de basılan "News of the World" gazetesinin neden olduğu ''telekulak'' skandalı ülkede tartışmalara neden olmuştu. Skandal, Murdoch'ın İngiliz siyasetçilerle ilişkisini de gündeme taşımıştı. Skandal nedeniyle kapatılan "News of the World" gazetesinin eski editörü Andy Coulson'ın, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın eski iletişim danışmanı olması, özellikle muhalefetteki İşçi Partisi'nin Cameron'ı eleştirmesine neden olmuştu. Cameron'ın Murdoch ve çevresiyle ilişkisi sorgulanmıştı. İşçi Partisinin eski genel başkanı Tony Blair'in, Murdoch'ın çocuklarından birinin vaftiz babası çıkmasının, İşçi Partisine yönelik eleştirileri de artıracağı yorumları yapılıyor. Wendi Murdoch'la yapılan röportajın yer aldığı Vogue dergisinin Ekim sayısı Perşembe günü satışa sunulacak.