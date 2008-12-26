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Dünya

Blair: Kur'an okuyorum

Alman Die Zeit dergisine röportaj veren Tony Blair, düzenli olarak Kur'an okuduğunu söyledi.

26 Aralık 2008 02:00

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair,  Alman Die Zeit dergisine verdiği röportajta,  düzenli olarak Kur'an okuduğunu söyledi.

Hıristiyanların Müslümanlara karşı önyargılı davrandığını belirten Blair, "Hıristiyanlar hemen, 'Ama onlar bizden nefret ediyor' diyor. Ancak Kur'an'da Hz. İsa ile ilgili olup da, derinden saygılı olmayan bir gönderme yok." dedi.

Blair, "İslam dinine geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Hayır hayır, lütfen bu konuya girmeyelim." cevabını verdi.

İngiliz politikacı, bir süre önce Anglikan inancından Katolikliğe geçmişti. "İnanç her şeydir. Size güç verir. Başka şeyler de var tabii bunu sağlayan, ama inanç değerlere sadık kalma gücü verir." diyen Tony Blair, başbakanlığı bıraktıktan sonra AB, BM, Amerika ve Rusya'nın oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü'nün temsilcisi olmuştu.

Bölgede dinin önemine değinen Blair, "Öncelikle insanların inançlarını anlamak gerekiyor. Farklı dinlerle uzlaşma ancak bu sayede olur." dedi.

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