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Dünya

Blair 'konuşarak' servet yaptı

İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, görevinden ayrıldıktan sonra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konferans ve seminerlerden bir servet kazandı

29 Ekim 2008 02:00

İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'in görevinden ayrıldıktan sonra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konferans ve seminerlerden bir servet kazandığı, Blair'in bu yolla ve diğer gelir kaynaklarından kazandığı paranın 12 milyon sterline (31 milyon YTL) ulaştığı öne sürüldü.

Eski başbakanın konferanslar için dünyanın her yerine gittiğine işaret eden The Times gazetesi, Blair'in 90 dakikalık bir konuşma için 250 bin dolar civarında para aldığını yazdı.

Clinton'ı bile solladı

Blair'in konferans ve seminer organizasyonlarının, merkezi Washington'da bulunan "Speakers Bureau" tarafından düzenlendiği, eski İngiltere başbakanının konuşmalarının eski ABD başkanı Bill Clinton'ın konuşmalarından bile daha pahalıya geldiği belirtildi.

Her taraftan para yağıyor

Blair'in konferanslardan aldığı paraların yanı sıra anılarını yazdığı kitaptan 4,6 milyon sterlin, yatırım bankası JP Morgan'a yaptığı danışmanlık hizmetinden 2 milyon sterlin, Zurich Financial Services adlı finans kuruluşundan 500 bin sterlin kazandığı bildirildi. Blair yılda 63 bin 468 sterlin emekli başbakan maaşı alırken, her yıl bürosunun masrafları için de mükelleflerin ödediği vergilerden 84 bin sterlin eski başbakana aktarılıyor.

Times, Blair'in ticari kazancı üzerinde bu kadar yoğunlaşmasının Ortadoğu Dörtlüsü'nün Özel Temsilcisi olarak yaptığı görevi olumsuz etkileyebileceğine dair kaygılara da dikkati çekti.

Ajandasının 2 yılı şimdiden doldu

Blair'in randevu defterinin iki yıllık bölümünün şimdiden dolu olduğu, bu konuşmalar için Blair'i davet eden kurum, kuruluş ve kişilerin her birinin eski başbakana 250 bin dolar ödemeye hazır olduğunu da duyuran Times, dünyanın en ünlü organizatörlerinden biri olan Max Markson'ın durumu, "O dünyanın en büyük yıldızlarından biri şu anda, başka kim var ki" sözleriyle ifade ettiğini yazdı.

Blair'in özellikle merkezi Washington'da bulunan Carlyle Group'un gözdesi olduğunu ifade eden Times, Blair'in Paris'te grubun Avrupalı yatırımcılar için düzenleyeceği konferansta "jeopolitik" anlatmaya hazırlandığını kaydetti. Blair aynı grup için geçen şubat ayında da Dubai'de konferans vermişti.

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