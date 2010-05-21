Blair istifa etti

T24

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Blair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'ya 28 Mayıstan geçerli olmak üzere Ulusal Güvenlik Direktörlüğü görevinden istifa edeceğini ilettiğini bildirdi.



Blair'in istifa kararını resmen duyurmasının ardından açıklamada bulunan ABD Başkanı Barack Obama, istihbarat direktörlüğü görevinde göstermiş olduğu liderliğe müteşekkir olduğunu belirtti.



Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan ulusunun güvenliği konusundaki pek çok güçlüğe karşın, Blair'in yönetimi altındaki Amerikan istihbarat toplumunun övgüye değer ve etkili bir performans sergilediğini vurguladı.



Emekli amiral olan Blair, 11 Eylül terör saldırılarının ardından kurulan Ulusal İstihbarat teşkilatında başkanlık görevine getirilen 3. kişiydi.





Blair, Amerika'da daha çok, görev yaptığı süre içinde CIA Direktörü Leon Panetta ile giriştiği ağız dalaşları ve bir yolcu uçağına Noel'de bomba konulması teşebbüsünün ardından yaptığı, büyük tartışmalara neden olan yorumlarıyla tanınıyor.