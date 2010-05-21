T24 LogoT24 Logo
Dünya

Blair istifa etti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dennis Blair 16 aydan beri sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dennis Blair 16 aydan beri sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı. 
    

Blair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'ya 28 Mayıstan geçerli olmak üzere Ulusal Güvenlik Direktörlüğü görevinden istifa edeceğini ilettiğini bildirdi.


Blair'in istifa kararını resmen duyurmasının ardından açıklamada bulunan ABD Başkanı Barack Obama, istihbarat direktörlüğü görevinde göstermiş olduğu liderliğe müteşekkir olduğunu belirtti.


Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan ulusunun güvenliği konusundaki pek çok güçlüğe karşın, Blair'in yönetimi altındaki Amerikan istihbarat toplumunun övgüye değer ve etkili bir performans sergilediğini vurguladı.


Emekli amiral olan Blair, 11 Eylül terör saldırılarının ardından kurulan Ulusal İstihbarat teşkilatında başkanlık görevine getirilen 3. kişiydi.


Blair, Amerika'da daha çok, görev yaptığı süre içinde CIA Direktörü Leon Panetta ile giriştiği ağız dalaşları ve bir yolcu uçağına Noel'de bomba konulması teşebbüsünün ardından yaptığı, büyük tartışmalara neden olan yorumlarıyla tanınıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24