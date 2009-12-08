Blair, İngiltere’yi utandırdı

T24 - İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptığı bir konuşmanın saniyesi için 125 dolar kazandı.



Azerbaycanlı bir milyonerin enerji tesisi açılışında yirmi dakika süren bin kelimelik bir konuşma yapan Blair’e 150 bin dolar ödendi. Rakamlar İngiltere’de tartışma yaratırken bir milletvekili “Neden (Blair’in) boynuna ‘satılıktır’ yazısı asmıyoruz?” diye sordu. İngiliz milletvekili Norman Baker olayı “İngiltere için bir utanç” olarak tanımladı.



Oligark’ın enerji tesisi için





“Boynuna neden bir satılıktır yazısı asmıyor?” diye soran Baker, Blair’in para kazanmak için yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söylerken, eski bir başbakanın bu şekilde davranmaması gerektiğini ifade etti.



Blair’in Azerbaycan’a gerçekleştirdiği seyahatte, Azerbaycanlı iş adamı Nizami Piriyev tarafından kurulan AzMeCo’nun yeni enerji tesisi için konuşma yaptığı ve ödemenin de Piriyev tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. İran, Suriye ve Afganistan ile ticari ilişkileri olan oligarkın Blair’in tüm masraflarını karşıladığı ve Bakü’ye uçuş parasını da verdiği belirtildi.



Blair’in ise konuşmasında enerji tesisini övdüğü açıklandı. Blair’in çevreci duruşu ile tanınan eski ABD Başkan adayı Al Gore’un da tesisi tasdik edeceğini söylediği belirtildi. Blair konuşmasında Piriyev’i ‘Çevre konusunda duyarlı’ olarak tanıtırken, İngiliz gazeteleri Piriyev’in Suriye’de petro-kimya kompleksi kurduğu ve Rus gaz devi Gazprom’da yöneticilik yaptığına dikkat çekti.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Piriyev’in oğlu Nasib ise “Tony Blair davetimiz için buraya geldi. Umarız daha sonra tüm dünyada yapacağı konuşmalarda da Azerbaycan’ı ve enerji tesisimizi anlatacaktır.” şeklinde konuştu.



25 milyon dolar kazandı



Tony Blair’in başbakanlık görevinin ardından servetine 25 milyon dolar eklediği tahmin ediliyor. Görevinin sonlandığı 2007 yılından sonra ABD yatırım bankası JP Morgan maaş ile danışmanlık görevine başlayan Blair’e ayrıca İsviçreli bir şirket de 3.3 milyon dolar ödüyor.





Başbakanlık görevinin sonlanmasının ardından anılarını yazan Blair’in bu anlaşmadan da 8.3 milyon dolar kazandığı açıklanmıştı. Geçen ay da Blair’in İngiliz şirket Tesco ile 1.6 milyon dolarlık anlaşma görüşmeleri yaptığı iddia edildi.