Blair: İkinci bir Brexit referandumuna hazır olmak gerekiyor

Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin, "ikinci bir Brexit referandumuna hazır olması gerektiği" uyarısı yaptı.



Blair, bu savını, "Birleşik Krallık Parlamentosu'nun büyük olasılıkla AB'den geri çekilme anlaşması üzerinde görüşbirliği sağlayamayacağı" tezine dayandırdı ve "kilidi halkın açması gerekeceğini" söyledi.



Londra'da bugün bir etkinlikte yapacağı konuşmayı önceden basına dağıtan Blair, AB liderlerinin Britanya'yı içeride tutmak için Birlik'i daha cazip hale getirecek reformlar ortaya koymaları gerektiğini de vurguladı:



"İçinde bulunduğumuz zaman, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun seçenekleri tek tek, mantıklı şekilde gözden geçirmesini ve bir seçenek üzerinde ya da yeni bir referandum konusunda anlaşmaya varmasını sağlamaya hazırlanma zamanıdır. Eğer Birleşik Krallık, AB üyeliğini yeniden düşünmeye hazır olursa, Avrupa'nın da yeniden düşünmek için hazır olması gerekecektir."

(DHA)