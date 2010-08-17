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Ekonomi

Blackburn'e Hintli işadamından 100 milyon sterlin

İngiltere Premier Ligi takımlarından Blackburn Rovers'a Hintli işadamı Ahsan Ali Syed talip oldu.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere Premier Ligi takımlarından Blackburn Rovers'a Hintli işadamı Ahsan Ali Syed talip oldu. İşadamı transfer için 100 milyon sterlinlik bütçe ayıracak.

Hintli işadamı Ahsan Ali Syed, İngiltere Premier Ligi takımlarından Blackburn Rovers'a talip oldu.

İngiliz The Times gazetesine göre, Syed'in şirketine danışmanlık yapan Western Gulf Advisory, takımı satın almak için dört hafta boyunca resmi görüşmelere başlayacak.

Syed, Blackburn'ü satın alması halinde, takımın menajeri Sam Allardyce'a 100 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi verecek, kulübün 20 milyon sterlinlik borcunu hemen kapatacak ve 15 yıl içinde takıma toplam 300 milyon sterlinlik yatırım yapacak.

36 yaşındaki Ahsan Ali Syed, Blackburn Rovers'ı 15 yıldır yakından takip ettiğini belirterek, “Bu benim için kısa vadede bilançoma yansıtacağım bir kazançtan ziyade bir tutku. İki yılda kâr edip gitmek yerine, takımın taraftarı olarak uzun soluklu bir yatırıma hazırlanıyorum" diye konuştu.

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