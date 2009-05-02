Blackburn ayağa kalktı!



İngiltere Premier Ligi’nde kariyerini sürdüren Tugay Kerimoğlu’nun sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklaması kulübü Blackburn Rovers’ı karıştırdı. Gürcü oyuncu Zurab Khizanishvili’nin önderliğinde birleşen futbolcular, 38 yaşındaki takım arkadaşlarının devam etmesi isteğini kulüp yönetimine iletti. Tugay’ın örnek alınması gereken bir futbolcu ve kişilik olduğunda hemfikir olan Mavi-Beyazlı futbolcular, “Devam etmesi gerekiyor. En azından Blackburn’ün onu bırakmaması lazım. Kulüp için büyük kayıp olur” görüşünü savundu. Kulüp içinde bu gelişmeler yaşanırken, taraftarlar da Türk yıldız için ayaklandı.