-BLACKBERRY'NİN YASAL ERİŞİMİNDE GLOBAL STANDART İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - BlackBerry'nin üreticisi Research In Motion (RIM), yasal erişim gereksinimleri için ülkelere özel anlaşmalar tanımayan tutarlı bir global standart sürdürüldüğünü bildirdi. RIM'den, konuyla ilgili açıklama taleplerine cevaben 12 Ağustos'ta kamuya yapılan müşteri bilgilendirme mektubunda, RIM'ın, ülkelere özgü gizlilik unsuru taşıyan düzenleyici konuların detaylarını tartışamayacağı belirtildi. RIM'in 12 Ağustos'ta kamuyla paylaştığı müşteri bilgilendirme mektubunda, Hindistan Hükümeti tarafından yayınlanan açıklamaya cevaben RIM'in; devletlerle gerçekleştirdiği gizli ve yasal görüşmeleri ifşa edemediği gibi müşterilerine, yasal ve ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılarken vatandaşların ve kurumların hukuksal ihtiyaçlarını da koruma çerçevesinde devletlerle mümkün olduğunca işbirlikçi olmaya çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi: ''Kurumsal Sunucu müşterileri için güvenlik mimarisinde herhangi bir değişiklik yoktur çünkü söylentilerin aksine, söz konusu güvenlik mimarisi tüm dünyada aynıdır ve RIM müşterilerinin kriptolama anahtarlarını sağlama yetisine sahip değildir. RIM'in bu konumunun altında yatan sebep, güçlü kriptolamanın uluslararası işleri almak ve sürdürmek için her ülkede temel bir ticari gereklilik olmasıdır. Ayrıca benzer güçlü kriptolama, kurum ve devlet iletişimini korumak amacıyla hem kablolu hem de kablosuz ağlardaki geleneksel Özel Sanal Ağ’larda (VPN) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. RIM yasal erişim gereksinimleri için, ülkelere özel anlaşmalar tanımayan, tutarlı bir global standart sürdürmektedir.'' BTK Başkanı Tayfun Acarer, BlackBerry’nin Türkiye'de yasalara göre iş yapacağını bu yüzden en kısa sürede ilgili kodları BTK'ya teslim etmesi gerektiğini açıklamış, bu olmazsa yasayı uygulayacaklarını duyurmuştu.