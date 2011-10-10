Blackberry'nin sahibi 'asker kaçağı'



T24 - Blackberry akıllı telefonlaırn üreticisi Mike Lazaridis'in iddiya göre, Türkiye'de askerlikten muaf olması için çare aranıyor.





Şirketin kurucusu olan Lazaridis, CEO’luk ve Başkanlık görevlerini üstleniyor. 1.3 milyar dolarlık servetiyle Kanada’nın en zengin 51’inci işadamı. Mike Lazaridis’in bir diğer yönü ise İstanbul, Pangaltı’dan Kanada’ya göçen Rum bir ailenin çocuğu olması. Milliyet'te yer alan habere göre; Lazaridis’in Türkiye ile ilgili bir diğer bağlantısı da “zorunlu askerlik” yüzünden Türkiye’ye gelemiyor olması.





Başbakan olayın takipçisi



Milliyet'in haberine göre RIM’in Türkiye’de Ar-Ge konusunda çalışma-yatırım yapması adına “Yatırım Ajansı” çalışma yürütüyor. Hatta yetkililer Başbakan Tayyip Erdoğan’a konuyu aktardı ve 2009 yılının sonunda “sorun çözülsün” talimatı geldi. O dönemde Lazaridis’e Türk vatandaşlığı teklifi götürülmüş, yatırıma davet edilmişti. Buna karşılık askeriyenin açık hükümleri gereği bu konuya çözüm konusunda ciddi sıkıntı yaşandığı biliniyor.



Aradan 2 yıl geçti. Türkiye ve Blackberry (RIM) için bu hafta önemli bir döneme işaret ediyor. Türkiye Ar-Ge ve yerli üretim konusunda teknoloji dünyasında etkili olma adına iddialı planlar yapıyor, 16 milyon adetlik ‘yerli tablet PC’ ihalesine hazırlanıyor. Bu iş Fatih projesinin temel taşlarından biri konumunda yer alıyor.



Kanadalı RIM, önce iPhone’un ardından iPad’in çıkışının ardından ağır yara almış durumda, şirketin hisseleri 70 milyar dolarlardan 10 milyar dolar seviyesine kadar indi. Bu noktadan yukarı doğru çıkış arıyor, bunun için dünyanın dört bir yanında proje peşinde koşuyor. Türkiye tam da buraya oturuyor.





Türkiye'ye 'Balsille'ye geliyor



Türkiye ve Kanadalı RIM tarafları bu hafta bir araya geliyor. Ancak RIM’in Türkiye buluşmasına İstanbul göçmeni Mike Lazaridis değil şirketin diğer CEO’su Jim Balsillie katılıyor.

Ankara cephesinde tablet PC ihalesinde etkili olma adına yoğun görüşmeler yürüten RIM Türkiye yöneticilerine destek amacıyla geldiği ifade edilen Jim Balsillie’nin ziyareti, “Türkiye’ye neden Laziridis gelmedi?” sorularını da beraberinde getiriyor.



RIM Türkiye ofisinden edinilen bilgilere göre bunun cevabı “Lazaridis’in askerlik sorununa halen bir çözüm bulunmamış olması”...



Bilindiği gibi Türkiye, yerli-yabancı ortaklarla tablet PC projesinin Türkiye’de üretimini ve aynen yerli otomobil projesinde olduğu gibi Türk markası ile pazarda yer almasını istiyor. Pazarın yerli-yabancı dev oyuncuları da bu işin içinde olmak adına şu sıralar Türkiye’de yoğun mesai harcıyor. Blackberry’nin Türkiye’de piyasaya çıkarmaya hazırlandığı PlayBook serisi ürün de bu proje için onlarca adaydan biri konumunda bulunuyor.





Altı yaşında Pangaltı'dan Kanada'ya göçtü



Mike Lazaridis Mart 1961’de İstanbullu bir Rum ailenin çocuğu olarak Pangaltı’da doğdu. Altı yaşına kadar İstanbul’da yaşadı, sonrasında 1967’de ailesiyle birlikte Kanada’ya yerleşti. Waterloo Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği öğrenimi gördü, teknoloji dünyasındaki pek çok ünlü örnekte olduğu gibi son sınıfta üniversiteyi terk etti.



1984 yılında RIM adlı şirketi kurdu. iPhone piyasa çıkana kadar endüstrinin en hızlı büyüyen oyuncusu olan firma 2008 yılında 70 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Ardından düşüşe geçen RIM’in piyasa değeri 12 milyar dolara kadar indi. Önceki gün yayımlanan verilere göre RIM’in Başkanı ve CEO’su Laziridis’in serveti 1.3 milyar dolara işaret ediyor. Mike Lazaridis ulaştığı bu rakamla Kanada’nın en zengin işadamları liginde 51’inci sırada yer alıyor.