Blackberry'den iPad'e rakip: Playbook

T24

Piyasanın uzun süredir beklediği Playbook'un 18 cm ekranı iPad'inken daha küçük, ancak üretici firma, yeni ürünün iPad'e göre başka avantajları bulunduğunu söylüyor.San Fransisco'da düzenlenen toplantıda basına tanıtılan Playbook, tablet bilgisayar piyasasında iş hayatına yönelik olarak tasarlanan ilk ürünlerden biri olarak niteleniyor. Playbook'un özellikle de iPad'den çok daha hafif olması, Apple'ın kullanmadığı Flash video teknolojisi ile anında video konferans yapılmasına olanak tanıyan ön ve arka kameraları ile iş dünyasına hitap edeceği düşünülüyor. Playbook Bluetooth ve WiFi özelliklerine de sahip olacak. Üretici firmanın yöneticilerinden Mike Lezaridis, piyasadaki en iyi profesyonel tablet bilgisayarı üretmeyi hedeflediklerini belirtti.Uzmanlara göre de Playbook, iPad'in tahtını sarsabilecek özelliklere sahip. Ancak asıl sınav üretici firmanın yeni bir işletim sistemi üzerinde yeni uygulamalarla iş dünyasına vaat ettiklerini yerine getirip getiremeyeceği olacak.Teknoloji ile ilgili haberlere yer veren Pocket-Lint websitesinin editörü Stuart Miles, "tablet bilgisayarlar savaşı başladı" şeklinde konuşuyor. Üretici firma, Playbook'u kurumsal müşterilere göndermeye Ekim ayında başlayacak. Playbook'un 2011'in ilk günlerinde de piyasada satışa sunulması bekleniyor. Playbook'un tanıtımı, tablet bilgisayar piyasasının hareketlendiği günlere rastladı. Kısa bir süre önce Samsung firması Galaxy tablet adını verdiği bilgisayarı, Dell de Streak adındaki tablet bilgisayarı piyasaya sürmüştü.Lenovo, Asus, HTC ve Acer gibi firmaların yanısıra Google ve Microsoft da yakında tablet bilgisayar piyasasına girmeye hazırlanıyor.