-BLACKBERRY'DEN "GÜVENLİK" SÖZÜ NEW YORK/TORONTO (A.A) - 03.08.2010 - BlackBerry'nin üreticisi Kanadalı Research In Motion (RIM) şirketi, müşterilerinin ve hükümetlerin güvenlik ihtiyaçlarını yerine getirme sözü verdi. RIM'in sözü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin şifreli mesaj verilerine girememesi nedeniyle BlackBerry hizmetlerini keseceği tehdidi üzerine geldi. RIM'den yapılan açıklamada, ''RIM, herhangi bir hükümetle yaptığı gizli düzenleyici görüşmeleri açığa vurmasa bile, müşterilerinin ve hükümetlerin ihtiyaçlarını sağlayan yüksek güvenlikli ve yenilikçi ürünleri sunmaya devam etmeye bağlı kalmayı garanti ediyor'' denildi. RIM'in güvenlik sisteminde müşterilerin kendi şifreli anahtarına sahip olduğu ve ''sadece müşterinin bu anahtarın kopyasına sahip olduğu'' belirtilen açıklamada, RIM'in bir ana anahtara sahip olmadığı ve üçüncü tarafların bu anahtara ya da şirketin verilerine izinsiz girişine izin verecek bir ''arka kapı'' bulunmadığı kaydedildi. BlackBerry'nin sıkı elektronik posta güvenliğine sahip olması, bu cep telefonlarının özellikle işletmeler olmak üzere tercih edilmesinde ve Apple, Nokia ve diğer rakipleri karşısında satışta avantaj sağlamasında önemli rol oynuyor. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Hindistan, bu özelliklerin BlackBerry mesajlarının ulusal güvenlik amaçları için izlenmesini zorlaştırmasından endişe ediyorlar. BAE hafta sonu, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, şifreli mesajlara girebilene kadar BlackBerry'nin messenger, elektronik posta ve internet dolaşımı hizmetlerini 11 Ekimden itibaren keseceğini açıklamıştı. -HİNDİSTAN VE KUVEYT- RIM'in, BlackBerry'nin hizmetlerini izlemesi için Hintli güvenlik yetkililerine izin vermeyi kabul ettiği bildirildi. Hindistan'da yayımlanan The Economic Times gazetesinin haberine göre RIM, şirketin elektronik posta hizmetleri için teknik kodlarını Hintli güvenlik kurumlarıyla paylaşmayı, 15 gün içinde bütün müşterilerinin elektronik postalarına girişi açmayı ve sohbetlerin izlenmesine izin vermek amacıyla altı ve sekiz ayda çeşitli araçlar geliştirmeyi önerdi. Kuveyt de RIM'den porno sitelerini bloke etmesini istedi. El Jarida gazetesi, Kuveyt İletişim Bakanlığının talebi üzerine RIM'ın 3 bin porno sitesini bloke etmesi için ''ilk onayı'' verdiğini yazdı. RIM'nin bloke kararını uygulaması için bakanlıktan yıl sonuna kadar süre vermesini istediği belirtildi. -''YASAK TEHLİKELİ BİR ÖRNEK OLUŞTURUYOR''- Bu arada, ABD yönetimi, BAE'nin BlackBerry hizmetlerinin kesilmesi kararı almasının haberleşme özgürlüğü için tehlikeli bir örnek oluşturduğunu, bu kararın hayal kırıklığı yarattığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, ''Biz haberleşmenin serbest akışını ilerletmeye bağlıyız. Bunun yenilikçi ekonomi için tamamlayıcı olduğunu düşünüyoruz. ABD, BAE'den güvenlik kaygılarına ilişkin ek bilgi arayışında, ancak BAE, haberleşmenin serbest akışına yardım için BlackBerry'nin hizmetlerine izin vermeli'' dedi.