-Blackberry'deki arıza giderildi MONTREAL (A.A) - 13.10.2011 - Blackberry telefonlarındaki arıza tamamen giderildi. Blackberry akıllı telefonlarının üreticisi Kanada'nın Research in Motion (RIM) şirketi, milyonlarca kullanıcısının üç gün boyunca email ve internet hizmeti alamamasına yol açan teknik sorunun tamamen çözüldüğünü açıkladı. RIM şirketi bu sabah yaptığı açıklamada, milyonlarca kullanıcısının üç gün boyunca email ve internet hizmeti alamamasına yol açan teknik sorunun ardından, bu sabahtan itibaren Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan'da verilen hizmette "belirgin bir iyileşme" sağlandığını bildirmişti. RIM, dün gece yaptığı açıklamada, Avrupa'daki bir arızanın yol açtığı veri tıkanmasının, dünyanın geri kalanına akması yüzünden sorunun oluştuğunu belirterek, dünya ağını etkileyen arızanın bilişim korsanlığından kaynaklanmadığına işaret etmişti. Blackberry kullanıcıları, üç gün süreyle SMS ile internet tarayıcı hizmetinden faydalanamamış, ancak telefon özelliğini kullanabilmişlerdi.