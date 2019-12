Blackberry'de son sözü Bakan Yıldırım söyledi

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''600 bin Blackberry kullanıcısı var. Bunları mağdur etmek söz konusu olamaz'' dedi.



Yıldırım, Blacberry marka cep telefonunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından incelemeye alındığının hatırlatılarak, gelişmelerin sorulması üzerine, ''Türkiye'de Blackberry'nin mesaj hizmetinin çözümü yapılamıyor. Kaynağı Kanada'da olduğu için. Diyelim ki yetkili istihbarat kuruluşları yargı kararıyla böyle bir müdahaleye ihtiyaçları olduğunda bunu Blackberry için yapamıyorlar. Bu da tabii uygulamada bir farklılık oluşturuyor. BTK'nın gündeminde şimdi Ulusal Kripto Yönetmeliği var. Bu yönetmelik hazırlandı, bitme aşamasında. Bunun yayımlanmasıyla birlikte bu sorun da aşılmış olacak'' açıklamasında bulundu.



Bir gazetecinin yönetmeliğin içeriğine yönelik sorusu üzerine Yıldırım, yönetmelikle kriptolu telefon ve haberleşme cihazlarının kullanılması, üretimi, dağıtımı ile ilgili bütün konuların düzenlendiğini söyledi. Yıldırım, ''Bu da, burada mesaj servisi bakımından çözümlenemediği için kriptolu bir cihaz özelliğine sahip. Tabii bu seste değil, seste sorun yok ama mesaj kısmında. Kısa bilgi gönderiminde kriptolu bir alet özelliği taşıyor. O yüzden bu konuda düzenleme yapılınca bununla ilgili sorun da giderilmiş olacak'' diye konuştu.



Bakan Yıldırım, bu düzenlemeyle Blackberry marka telefonların kullanımının engellenip engellenmeyeceği yönündeki bir soruya verdiği cevapta şunları dedi:



''Yasaklama, bizim hiçbir zaman tercih ettiğimiz bir şey değil. Biz çözüm üretmek için gayret ediyoruz. Her konuda çözüm üretmekten yanayız. Kriptolu haberleşme güvenli haberleşme demektir. Devletin güvenliği için, önemli konular için kriptolu haberleşme her ülkenin mutlaka elinde olan bir imkandır. Şimdi bu konuda düzenleme olmadığı için biz şu anda böyle bir sorun yaşıyoruz. Düzenleme olduğu zaman yabancılarla kripto yapabilecek miyiz? Yoksa kriptonun tamamı Türkiye'de mi olacak? Bunların kaynakları nasıl olacak? Bütün bunları düzenleyen bir sistemden bahsediyoruz.''



Yıldırım, Blackberry kullanıcılarının bu düzenlemeden etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna da, ''O çıkan yönetmeliğe bağlı bir şey. Ya onun gereğini yerine getirecek ya da yönetmelik bu kullanım şekline izin verecek. Ama her halükarda 600 bin kullanıcı var. Bunları mağdur etmek söz konusu olamaz'' yanıtını verdi.