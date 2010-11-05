T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BLACKBERRY TORCH 9800 TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2010 17:08

-BLACKBERRY TORCH 9800 TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - BlackBerry Torch 9800, Turkcell tarafından satışa sunulacak. Turkcell açıklamasına göre şirket, yeni BlackBerry Torch 9800'ü 7 Kasım'dan itibaren bireysel müşterilerine 89 liradan, kurumsal müşterilerine 75 liradan başlayan fiyatlarla sunacak. BlackBerry Torch 9800 kontratlı kurgularını tercih eden Turkcell'liler aynı zamanda 4GB'lık Mega internet paketinden yararlanacak, buna ek olarak hafta sonları tüm Turkcell'lilerle konuşma ve SMS elde edecek. Dünyada BlackBerry klavyeyi tam dokunmatik ekran deneyimiyle ilk kez bir arada sunan akıllı telefon aynı zamanda yeni BlackBerry 6 işletim sistemine sahip.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24