-BLACKBERRY TORCH 9800 SATIŞA SUNULACAK İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Vodafone, akıllı telefon Blackberry Torch 9800'i Türkiye'de satışa sunacak. Vodafone açıklamasında, kuruluşun, Blackberry 6 işletim sistemine sahip 3G'li ve dokunmatik ekran ile ''QWERTY'' klavyeyi bir arada sunan ilk Blackberry akıllı telefon olan Blackberry Torch 9800'ü ürün yelpazesine kattığı belirtildi. Vodafone Türkiye Terminal Bölüm Başkanı Yücel Kubanç, şunları kaydetti: ''Vodafone Blackberry ailesinin en yeni üyesi Blacberry Torch 9800’ü çok yakında Türk kullanıcıların hizmetine sunacağız. Vodafone Türkiye olarak müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için ürün yelpazemizi sürekli zenginleştiriyoruz. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve QWERTY klavye ve üstün kamera özelliklerine sahip Blackberry Torch 9800’u Vodafone farkı ile sunmaktan mutluluk duyuyoruz.''