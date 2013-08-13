BlackBerry satılıyor mu?

iPhone’un henüz piyasada olmadığı yıllarda akıllı telefonlarda hızlı mesajlaşma ve e-posta hizmetinin öncüsü olan BlackBerry, ‘şirketin satılabileceğini’ açıkladı. BlackBerry, satışın dışında diğer ‘stratejik alternatiflerin de değerlendirildiğini’ belirtti.



Fiziksel klavyeli akıllı telefon modelleriyle iPhone öncesi döneme damgasını vuran mobil devi BlackBerry’nin, satılabileceği duyuruldu. Bu yılın başında adını Research In Motion’dan (RIM) BlackBerry’e çeviren Kanadalı şirket, satışın yanı sıra ortak teşebbüs ve diğer ortaklık alternatiflerinin de değerlendirileceğini belirtti.

BlackBerry’den dün yapılan açıklamada, konuyla ilgili özel bir komite kurulacağı ifade edildi. Komitenin başında yer alan Timothy Dattels, “Teknolojimizin gücü ve öneminin yanı sıra, rekabetçi piyasa ele alındığında, stratejik alternatifleri gözden geçirmenin vakti geldi” dedi.

Açıklamanın ardından BlackBerry’nin hisseleri New York borsasında yüzde 10 değer kazanarak 10.78 dolara yükseldi.



Beklenen çıkış yaşanmadı



BlackBerry, Ocak ayında tanıttığı dokunmatik klavyeli Z10 ve fiziksel klavyeli Q10 ile eski günlerine geri dönmeyi ümit etse de, satışlar şirketi eski gücüne ulaştırmakta başarısız kaldı.

USA Today’in haberinegöre, BlackBerry, Haziran ayında yaptığı açıklamada 2013’ün ilk çeyreğinde 2.3 milyon Z/Q 10 nakliyatı yapıldığını açıkladı. Bu rakam, şirketin toplam mobil ürün nakliyatının yüzde 40’ına denk geliyor.