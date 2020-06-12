Black Lives Matter, Londra'daki protestoyu iptal etti: Tehditler alıyoruz

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Britanya'da Black Lives Matter hareketi, yarın gerçekleşmesi planlanan ırkçılık karşıtı protestonun iptal edildiğini açıkladı. Black Lives Matter yaptıkları açıklamada 'pek çok nefret grubundan güvenliklerini tehdit eden mesajlar aldıklarını' belirtti.

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçı protestolar Britanya'da da sürüyor. Londra'da Hyde Park'ta yarın gerçekleşecek protestolarda aşırı sağcı grupların da sokağa çıkarak ırkçılık protestocularla aralarında çatışma çıkmasından endişe duyuluyor.

Black Lives Matter hareketi bir açıklama yayımlayarak nefret gruplarından güvenliklerini tehdit eten mesajlar aldıklarını söyledi. Black Lives Matter yarın Londra'daki protestolara katılmayacağını açıklarken diğer ırkçılık gruplarının eylemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan geçen hafta Bristol kentinde köle taciri Edward Bolston'un heykelinin devrilmesi ve nehre atılmasıyla başlayan "kölelikle ilişkili tarihi olan isimlerin heykellerini devirme" hareketi de sürüyor. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, kentteki Winston Churchill anıtı gibi bazı heykellerin eylemlerden önce etraflarının çevrilerek koruma altına alınması kararı aldı.