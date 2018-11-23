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Dünya

'Black Friday'de AVM'ye silahlı saldırı

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre silahlı saldırgan Alabama'daki kalabalık alışveriş merkezinin içine daldı ve ateş etmeye başladı

23 Kasım 2018 12:30

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir alışveriş merkezi perşembe akşamı 'Black Friday' etkinlikleri açıldıktan kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Yerel basındaki haberlere göre saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre silahlı saldırgan kalabalık alışveriş merkezinin içine daldı ve ateş etmeye başladı.

WBRC TV kanalının haberine göre saldırıda 4 kişi yaralandı ve saldırgan öldürüldü. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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