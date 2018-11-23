Black Friday 2018: Amazon satış rekorları kırıyor

Black Friday, Muhteşem Cuma ya da Efsane Cuma olarak anılan ve büyük markaların yaptığı yüksek indirimlerle bilinen bugün dünya çapında kampanyalara sahne oluyor.

ABD'de başlayan bu indirim geleneğinin temeli, her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü ailelerin alışverişe gitmesine dayanıyor.

Artık bu gelenek bütün dünyayı sarmış durumda.

Türkiye'de de Muhteşem Cuma, Efsane Cuma ve Şahane Cuma gibi isimlerle çok fazla sayıda markanın indirimine tanık olunan bugün için küresel düzeyde büyük hazırlıklar yapılıyor.

ABD merkezli televizyon kanalı CNBC'nin haberine göre, internet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon, Black Friday için en hummalı çalışan şirketlerin başında geliyor.

100 bin oyuncak ve 60 bin güzellik ürünü satıldı

Dünyanın en değerli şirketlerinden olan ABD merkezli Amazon'un İngiltere'de yer alan depoları da uzun zamandır bugüne hazırlanıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Tilbury'de yer alan bir Amazon deposunun rafları, su filtrelerinden oyuncaklara kadar her türlü ürün ile bezenmiş durumda.

CNBC'ye konuşan Amazon yetkilileri, Cuma öğle saatleri itibariyle İngiltere'de gerçekleşen satışların "rekor seviyelerde" olduğunu söyledi. Günün ilk saatlerinden beri 100 bin oyuncak ve 60 bin güzellik ürünün satıldığını aktardı.

Amazon, tatil sezonuna denk gelen bu dönemde her yıl İngiltere'de 20 bin mevsimlik çalışana iş veriyor. Amazon'un İngiltere'deki bölgesel operasyonlarının başında olan Jonatan Gal, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Yılın en yoğun gününe her şekilde hazırlanıyoruz" açıklamasında bulunuyor.

Protestolar da var

Araştırma şirketi eMarketer'ın verilerine göre İngiltere ve İskandinav ülkeleri Black Friday'de en çok alışveriş yapan yerler olarak ortaya çıkıyor.

Rapora göre her ne kadar Black Friday'in kökeni ABD olsa da Avrupa'da da yaygınlaşan bir çılgınlık olduğu aktarılıyor.

Danışmanlık şirketi PwC'ye göre ise İngiltere'de Black Friday ve Siber Pazartesi'de kişi başına 234 sterlin harcama yapılıyor.

Alışveriş yapanların yüzde 45'i ise alımları bilgisayarlarından yapıyor, sadece yüzde 26'sı mağazalara gidiyor.

Analistler Fransa başta olmak üzere İspanya, İtalya, Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerine de alışveriş çılgınlığının yayıldığını, Asya'da da Japonya ve Hindsitan gibi ülkelerde indirimli satışların Amazon'da büyüdüğünü aktarıyor.

Ancak Cuma günü Amazon'daki zor çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla birçok deponun önünde protesto da düzenleniyor.

İngiltere başta olmak üzere İtalya, İspanya ve Fransa'daki depo önlerinde Amazon şirketinin zor çalışma koşullarını protesto eden eylemler düzenlendi.