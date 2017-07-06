BKM mayıs ayı verilerini açıkladı; internetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı

Bankalar Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre internetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı %15’e çıktı. Fiziki ödemelere göre ise en fazla internetten ödeme tercih edilen sektörler havayolları, seyahat acenteleri ve araba kiralama oldu.

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %14 artarak 57,8 milyar liraya ulaştı

BKM'nin açıkladığı verilere göre banka kartları ve kredi kartları ile mayıs ayında toplam 57,7 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 51,8 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 6 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde %40, kredi kartı ile ödemelerde ise %11 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı 8,5 milyar lira ile rekor kırarken toplam içindeki payı %15’e çıktı

İnternetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artmasıyla beraber BKM verilerine göre mayıs ayında toplam 8,5 milyar lira kartlı ödemeyle rekor kırıldığı görüldü. Buna göre 2016 yılı mayıs ayı ile kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde %46 oranında artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösteren kartlı ödemelere göre çok daha hızlı büyüyen internetten kartlı ödemeler, toplam kartlı ödemelerin %15’ini oluşturdu.

Kamu/vergi ödemeleri, havayolları ve elektronik eşya internetten en fazla ödeme yapılan sektörler oldu

Mayıs ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde 1 milyar 294 milyon lira ve %15 pay ile kamu/vergi ödemeleri en fazla internetten ödeme yapılan sektör oldu. 1 milyar 139 milyon lira ve %13 pay ile havayolları, 1 milyar 15 milyon lira ve %12 pay ile elektronik eşya, 928 milyon lira ve %11 pay ile seyahat acenteleri, 679 milyon lira ve %8 ile hizmet sektörü internetten en fazla ödeme yapılan sektörler arasında yer aldı.

BKM hakkında

1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan, hâlihazırda 28 banka ve 2 banka dışı üyesi bulunan BKM faaliyetleri, ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmektir.