BKM: Ekim ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 47 arttı

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL'ye çıktı. Toplam ödemenin yüzde 81'i kredi kartıyla yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2021 Ekim verileri, vatandaşın yaptığı ödemelerde en çok kredi kartını kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL’ye çıktı.

Ekimdeki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar TL'sinin banka kartları, 3,1 milyar TL'sinin ise ön ödemeli kartlarla yapıldığı belirtildi.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.

Kredi kartı adedinde yüzde 11 artış

BKM verilerine göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2020 Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 32'lik artış yaşandığı belirtildi. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

En fazla ödeme havayollarına

Kartlı ödemelerde, 2021 Ekim’de geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “havayolları”nın yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü.

Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de “kamu/vergi ödemeleri” yüzde 164 büyürken, “kuyumculuk” ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı.

Bu üç sektörü turizm döneminin ekim ayında da devam etmesiyle beraber “konaklama” sektörü yüzde 125 ve “seyahat acenteleri” sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.

Temassız ödeme yüzde 82 arttı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemeler ise hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekim ayındaki temassız ödeme adedi 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı.

Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3'ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı.

Her 4 iş yerinin 3'ünde temassız ödemenin kabul edildiği, en çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla ”market-gıda”, “yemek”, “akaryakıt” ve “sağlık/kozmetik” sektörleri olduğu ifade edildi.