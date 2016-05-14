BKA Başkanı: 'Camilerdeki radikal faaliyetler endişelendiriyor'



Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, 'Polisin yaptığı çalışmalara karşı bir çekince hissetmiyoruz ancak bazı cemaatler, inançlarının, radikaller tarafından kötüye kullanıldığını kabul etmekte zorlanıyor' dedi. Münch, Müslümanların bu durumu gözardı etmemesi gerektiğini söyleyerek, 'Müslümanların daha fazla çaba göstermesine ihtiyaç duyuyoruz. İmamların da' dedi.

'Radikaller sığınmacıların durumundan yararlanabilir'

Radikal Selefilerin Almanya'da sığınmacıların içinde bulunduğu zor durumdan yararlanma tehlikesi bulunduğunu vurgulayan BKA Başkanı Münch, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Müslüman genç erkek sığınmacıların, gittikleri camilerde Selefi vaazlarını dinlemeleri halinde, radikalleşme tehlikesinin bulunduğunu kaydetti. Münch, 'Camilerdeki radikal faaliyetler bizi endişelendiriyor' dedi.

'Sığınmacılara saldırı dalgası başlayabilir'

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch Almanya'da sığınmacılara yönelik yeni bir çeşit saldırı dalgasının başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Münch, 'Şiddetin vasfının giderek artması, bizi endişelendiriyor. Bu yıl 45 kundaklama saldırısı düzenlendi' dedi.

BKA'nın verilerine göre saldırganların büyük çoğunluğu erkek ve yüzde 80'i saldırının düzenlendiği yerde yaşıyor. Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch, saldırıların bölgeler üstü bir aşırı sağcı yapılanma tarafından sığınmacılara yönelik düzenlendiği konusunda bir bilgiye ulaşılmadığını belirtti. Saldırganların yerel düzeyde hareket ederek saldırıları düzenlediğini söyleyen Holger Münch, 'Organize ya da terörist yapılanmaların oluşma riski olduğunu görüyoruz. Bu ihtimali gözardı edemeyiz, tehlikeyi ciddiye alıyoruz' dedi.

İnternette nefret suçlarında artış

Münch ayrıca internette nefret suçlarının arttığına da dikkat çekti. BKA Başkanı, '2015 yılında kayıtlara geçirdiğimiz sözel şiddetin bir yıl içinde üç kat artarak yaklaşık 3 bine yükseldiğini tespit ettik' dedi. Münch sözel şiddetin, sığınmacılara yönelik saldırının bir alt kademesi olabileceğini belirtti ve genellikle saldırı öncesinde sözel şiddet yaşandığını kaydetti.